Доллар и евро подорожают: Нацбанк опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2608.0120 (27 июня – 2603.6606)

100 EUR – 2941.3159 (27 июня – 2912.7151)

10 RUR – 4.4290 (27 июня – 4.4129)

Во вторник, 27 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,07/26,08 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,42/29,43 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4416/0,4421 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,0801 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 414 сделок на сумму 198,9 млн долл.