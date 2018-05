В Житомире находится делегация китайских инвесторов, заинтересованных в инвестировании в сферу АПК и развитие аэропорта

В Житомир прибыла китайская делегация для обсуждения инвестирования в ряд проектов в областном центре в сферах агропромышленного комплекса, реконструкции дорог и развития аэропорта.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, сейчас в Житомире находится китайская делегация, состоящая из представителей компании Cccc First Highway Engineering Co Ltd (CFHEC) ) и правительственных организаций. Китайские инвесторы прибыли вчера и будут находиться в Житомире еще три дня.

Читайте такжеВ Житомире появится региональный супер-современный ЦПАУ

С властями города гости планируют обсудить ряд инфраструктурных проектов в Житомире. В частности, китайских инвесторов интересуют вопросы инвестирования в сфере агропромышленности, реконструкции дорог, модернизации мостов, строительства нового жилого микрорайона, и тому подобное.

Компания «Cccc First Highway Engineering Co Ltd (CFHEC)» была создана в апреле 1963 года. На сегодня CFHEC превратилась в национального генерального подрядчика в крупных автодорожных проектах, сосредоточившись на строительстве дорог и крупных мостов в Китае и за его пределами.

Как сообщал УНИАН, в Житомире также внедряют новую транспортную концепцию города, в частности, власти города планируют в ближайшее время закупить новые электробусы. В конкурсе на их закупку также принимают участие китайские производители.