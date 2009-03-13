Альфа-Банк (Украина) заключил сделку долгосрочного финансирования импорта оборудования в рамках проекта строительства первого в Украине завода по производству MDF- и HDF-панелей/плит с ООО «Арт-Прогресс».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, сумма сделки составила 44 млн. 625,700 тыс. евро.

По данным пресс-службы, данный проект был реализован при сотрудничестве с экспортным кредитным агентством Германии Euler-Hermes Kreditversicherungs-AG, поддержавшим известного производителя плиточных материалов фирму Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau Gmbh & Co. KG, Германия.

Финансирующим банком в сделке выступил банк Fortis Bank (Бельгия), установивший кредитный лимит на ЗАО «Альфа-Банк» в размере суммы сделки сроком до 8,5 лет.

Эксклюзивным финансовым консультантом ООО "АРТ-Прогресс" выступила инвестиционная компания Astrum Investment Management (Украина), которая обеспечила структурирование данной сделки для ООО "Арт-Прогресс".

Справка УНИАН. Альфа-Банк (Украина) является членом международного консорциума «Альфа-Групп». Альфа-Банк (Украина) входит в десятку крупнейших банков Украины по размеру активов, согласно рейтингу НБУ. Прибыль банка по итогам 2008 года составила 158,3 млн. грн., чистые активы выросли до 32 310 млн. грн., общий капитал увеличился до 3 308 млн. грн.

Альфа-Банк является универсальным банком и предоставляет услуги во всех ключевых секторах банковской сферы, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, услуги хранителя, услуги по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных и муниципальных облигаций, а также консультационные услуги.