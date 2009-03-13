«Укравтодор» рассчитывает на одобрение МБРР 400 млн. долл. займа

«Укравтодор» рассчитывает на одобрение Советом директоров Международного банка реконструкции и развития (МБРР) выделения 400 млн. долл. США займа в начале апреля т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, 26-27 февраля в г. Вашингтон (США) состоялись переговоры относительно заключения Соглашения о займе по Проекту улучшения автомобильных дорог и безопасности движения между Украиной и МБРР. В ходе встречи делегации "Укравтодора" во главе с председателем «Укравтодора» Вадимом ГУРЖОСОМ с представителями МБРР было парафировано Соглашение о займе МБРР для ремонта автомобильной дороги Киев-Харьков-Довжанский и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

Согласно сообщению, заседание Совета Директоров МБРР запланировано на 7 апреля 2009. После принятия Советом одобрительного решения по займу будет начата внутригосударственная процедура относительно ратификации Соглашения, а также подготовка необходимых материалов для вступления его в силу.

После завершения всех необходимых процедур, Украина получит 400 млн. долл. для ремонта автомобильной дороги Киев-Харьков-Довжанский на участке от г. Борисполь до г. Лубны и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укравтодор» рассчитывал уже в феврале т.г. подписать договор с Международным банком реконструкции и развития на первые 400 млн. долл. в рамках проекта реконструкции этой автодороги. «Мы надеемся, что в этом же году начнем реализацию совместного проекта с МБРР по реконструкции автодороги Киев-Харьков-Довжанский в Киевской и Полтавской области на участке от Борисполя до Лубнов. Рассчитываем на подписание договора в феврале этого года, далее следуют незначительные регламентные процедуры, и летом мы уже начнем этот проект», - сказал глава Укравтодора.

При этом «Укравтодор» рассчитывает на дополнительное финансирование проекта реконструкции автомобильной дороги Киев-Харьков-Довжанский в размере 600 млн. долл. «Мы планируем инициировать продолжение проекта реконструкции дороги Киев-Харьков-Довжанский. Предварительно рассчитываем еще на 600 млн. долл. США, а дальнейшая сумма пока не определена. Средств необходимо достаточно много, все будет зависеть от возможностей банка», - отметил В.ГУРЖОС.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о предоставлении кредита в размере 400 млн. долл. на реконструкцию дороги Киев-Харьков-Довжанский и повышение уровня безопасности дорог.

На реконструкцию дороги планируется выделить 300 млн. долл., на повышение безопасности движения на дорогах – 100 млн. долл.

Кредит предварительно рассчитан на 17 лет.