МВФ заинтересован в транше Украине

Украина получит от Международного валютного фонда следующий транш кредита, поскольку сам фонд в этом напрямую заинтересован.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал президент Аналитического центра “Открытая политика” Игорь ЖДАНОВ сегодня на пресс-конференции.

“В любом случае, мы получим следующий транш МВФ. Ситуация сложилась довольно парадоксальная: в первый раз за свою историю МВФ принимает все усилия, меры для того, чтобы дать Украине деньги, ведь им не нужна нестабильная страна, проблемы которой потом могут распространиться на территорию Восточной и Центральной Европы”, - объяснил политолог.

В то же время эксперт выразил надежду, что у украинской политической элиты найдется осознание необходимости консолидироваться ради получения положительного решения МВФ. “Они (руководство МВФ – УНИАН), в первую очередь, сами напрямую заинтересованы и почти чуть ли не навязывают нам этот кредит”, - отметил И.ЖДАНОВ.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

9 февраля руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в течение ближайших недель вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

В МВФ накануне сообщили, что готовы предоставить второй транш 16-миллиардного кредита, даже в случае ощутимо большего дефицита госбюджета. Но Украина должна получить дополнительное финансирование для его покрытия, например, от Всемирного банка.

3 марта Международному валютному фонду был официально направлен проект письма о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом, что является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

7 марта еженедельник «Зеркало недели» (№8(736) от 7-13 марта) опубликовал информацию о том, что совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка Украины в Международный валютный фонд было возвращено отправителям на доработку. Источники издания сообщили, что обращение высших должностных лиц Украины к руководству МВФ, направленное на получение второго транша кредита в размере 16,5 млрд. долларов, вернулось к отправителям на доработку без рассмотрения руководством фонда.

11 марта Президент сообщил, что украинская власть согласовала все проблемные моменты, которые отмечал Международный валютный фонд, и через сутки будет направлено новое письмо в МВФ.