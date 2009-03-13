Межбанк: доллар снова подешевел

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1600/8,2450, к 11:00 цены понизились до 8,1550/8,2350, а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 8,1650/8,2150. К закрытию ценовые уровни упали до 8,0800/8,1400 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк вышел на рынок с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,8000; по EUR/UAH – 9,9700.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2325/0,2365, к 11:00 спрэд сузился до 0,2325/0,2360, и к 12:00 цены установились на уровне 0,2325/0,2355. К закрытию торгов цены снизились до 0,2305/0,2325. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,7300 (-0,5100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2938/1,2940, а к 15:00 понизились до 1,2896/1,2898. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5510/10,6750, к 11:00 цены ушли вниз - 10,5450/10,6625. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4140/10,5050.