Межбанк за десять дней "прокрутил" более 3,5 млрд. долларов

17:05, 13 марта 2009
Финансы
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С начала марта НБУ провел два спецаукциона, на которых было продано 96,9 млн. долл. по курсу 7,80 грн./долл.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины со 2 по 12 марта составил 3,505 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, общий объем операций на наличном сегменте валютного рынка со 2 по 11 марта 2009 года составлял 850 млн. долл. (в эквиваленте). Средневзвешенный наличный курс гривни по операциям банков Украины по продаже долларов США за 11 марта составил 8,2404 грн./долл.

С начала марта Национальный банк провел два целевых валютных аукциона для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц, на которых было продано 96,9 млн. долл. по курсу 7,80 грн./долл.

Официальный курс гривни к доллару США с начала марта оставался неизменным - на уровне 7,70 грн./долл., к евро - соответствовал уровню, который сложился на начало марта и составлял 9,8421 грн./евро, а к российскому рублю - снизился на 1,2% до 2,18 грн./10 рублей.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

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