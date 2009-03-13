”Укргазбанк” инициирует вхождение государства в уставный капитал
Решение собрания акционеров
Акционеры «Укргазбанка» инициируют вхождение государства в уставный капитал кредитно-финансового учреждения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка в пятницу.
Согласно предоставленной информации, соответственное решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 13 марта т.г.
"Акционеры «Укргазбанка» утвердили антикризисную программу деятельности и приняли решение о предложении государству войти в акционерный капитал кредитно-финансового учреждения", - указывается в сообщении банка.
Акционеры считают, что вхождение государства в капитал «Укргазбанка» обеспечит стабильность и надежность работы банка.
Как сообщалось, согласно Порядку участия государства в капитализации банков (утвержденного правительством в феврале т.г.), данный вопрос может быть инициирован Национальным банком Украины, Министерством финансов и владельцами банка. При этом владельцы банка подают минфину соответствующее обращение.
В конце февраля на внеочередном собрании акционеров ОАО «Родовид Банк» было принято решение о необходимости участия государства в капитале банка.
Справка УНИАН. ОАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году.
Чистая прибыль ОАО «Укргазбанк» в 2008 г. составила 204 млн. грн.
По данным банка, на 1 января 2009 года пакетами акций в размере более 10% владели ООО "Финансово-инвестиционный альянс" - 33,0063% и ООО "Компания "Укргазинвестплюс" - 19,0005%.
По данным международного рейтингового агентства Fitch, "Укргазбанк" контролируется депутатом Верховной Рады Василием ГОРБАЛЕМ (39%) и депутатом Киевсовета Алексеем ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).