Зона свободной торговли между Украиной и Канадой начнет работать 1 августа

Зона свободной торговли между Украиной и Канадой начнет работать с 1 августа 2017 года. Об этом посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил в Twitter.

Читайте такжеУкраина рассчитывает на запуск ЗСТ с Канадой в августе - торгпред"Спешу сообщить: свободная торговля между Украиной и Канадой стартует 1 августа. Канада направила нам ноту о завершении ратификационных процедур", - отметил дипломат.

Позже о завершении ратификации ЗСТ между Украиной и Канадой написал президент Украины Петро Порошенко.

«Исторический момент: все процедуры по ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой завершено», - сообщил он у Twitter.

"Соглашение вступит в силу 1 августа 2017 года. Это еще одна важная победа Украины на пути реформ", - отметил Порошенко.

Історичний момент: усі процедури з ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою завершено. pic.twitter.com/0b8WKixhjc — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 червня 2017 р.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Канада вслед за Украиной завершила процедуры по ратификации соглашения о зоне свободной торговли.

По оценкам Минэкономразвития,Украина после вступления в силу соглашения о свободной торговле с Канадой сможет наращивать свой экспорт в эту страну на $0,6 млн ежегодно, а также в среднесрочной перспективе это позволит рассчитывать на дополнительные инвестиции.