До конца марта резких движений доллара в Украине не будет

До конца марта 2009 года резких движений доллара в Украине не будет. Об этом говорится в пресс-релизе «Форекс клуба», переданном УНИАН, со ссылкой на аналитиков компании.

По их прогнозам, безналичный курс продажи доллара будет колебаться в пределах 8,00-8,50 грн., наличный курс продажи доллара в Украине будет колебаться в диапазоне 8,20-8,70 грн.

По данным компании, за последние две недели американская валюта подешевела на 40 копеек. В начале марта цена продажи безналичного доллара была на уровне 8,60-8,65 грн. В данный момент она стабилизировалась на уровне 8,25 грн. Национальная валюта укрепилась, в первую очередь, за счет положительного сальдо торгового баланса в январе-феврале. Экспорт товаров из Украины в январе составил 2,5 млрд. долларов. Импорт товаров в январе составил 2,3 млрд. долларов. Профицит торгового баланса составил 0,2 млрд. долларов. Профицит текущего счета платежного баланса за январь составил 0,48 млрд. долларов. Снижение объемов экспорта и импорта привело к снижению ежедневных объемов торгов на межбанковском рынке в среднем до 300 млн. долларов, в октябре-ноябре прошлого года объемы ежедневных торгов составляли около 500-600 млн. долларов.

Аналитики «Форекс клуба» считают, что также поддержку национальной валюте оказали аукционы НБУ по продаже безналичных долларов для погашения валютных кредитов, выданных физическим лицам, по льготному курсу 7,80 грн. Это снимает дополнительный спрос на наличный доллар США со стороны населения на сумму около 300 млн. долларов, однако одновременно уменьшает золотовалютные резервы НБУ на эту же сумму. Как утверждают аналитики «Форекс клуба», такие действия со стороны НБУ положительно отразятся на позициях национальной валюты и на стабильности банковской системы в целом.

«До конца марта 2009 года резких движений доллара в Украине не будет, несмотря на то, что в конце декабря, в середине января, в середине февраля имели место всплески роста американской валюты. C точки зрения цикличности, есть все основания прогнозировать рост безналичного курса продажи доллара в Украине до уровня 8,70-8,90 грн. Однако это прогноз только с точки зрения цикличности рынка. Ситуация на валютном рынке будет зависеть от дальнейших переговоров с МВФ, от динамики экспорта, импорта, финансового счета платежного баланса и спроса на валюту со стороны населения», - говорится в пресс-релизе со ссылкой на руководителя информационно-аналитического центра «Форекс клуб» Николая ИВЧЕНКО.