Китайские инвестиции заходят в Украину тихо

Недоброжелатели говорят, что китайские инвестиции в основном есть только на бумаге, и дальше меморандумов дело не идет. На самом деле все не так печально, просто Китай по многим направлениям работает прагматично и без лишнего информационного шума, и не будет с широки размахом информировать общественность о том, сколько пользы принесла их деятельность, а узнаем мы об их деятельности разве что из уст наших словоохотливых чиновников. А те как раз расхваливают наиболее грандиозные проекты, «понятные» широкой массе. Вкладываются же в Украину крупнейшие китайские корпорации с активами по всему миру.

В портовой отрасли знают, что китайская корпорация COFCO Agri запустила в прошлом году в Николаевском морском торговом порту перегрузочный комплекс зерновых и масличных культур годовой мощностью 2,5 млн тонн. Проект обошелся в $75 млн., он уже исправно работает, и из украинской акватории уходят пароходы с зерновыми для Поднебесной. COFCO Agri в Украине контролирует также несколько элеваторов и маслоэкстракционный завод. Корпорация является одним из крупнейших госпредприятий КНР и владеет активами стоимостью около $72 млрд.

Компании CNBM в Украине принадлежит десять крупнейших солнечных электростанций, расположенных в Николаевской и Одесской областях. Их мощность составляет 267 МВт, при том, что мощность всех украинских солнечных электростанций – до 500 МВт. В компании говорят, что инвестиции составили около $1 млрд. CNBM работает на рынке Украины уже несколько лет, ее называют одним из мощнейших игроков рынка возобновляемой энергетики в Украине. Да и на мировом рынке это приметный игрок с годовым оборотом в несколько десятков миллиардов долларов.

Украинский телекоммуникационный операторор «Просат» создает сеть мобильной широкополосной мультимедийной связи 4 поколения национального масштаба на базе технологий McWiLL®компании Xinwei Group. Уже установлено 150 базовых станций, которые покрыли связью Киев и значительную территорию от Харькова до Мариуполя, «полоса» покрытия проходит через 4 восточные области Украины. А в ближайший год планируется сделать рывок и установить по всей территории Украины более 2 тыс. базовых станций, которые уже завезены и растаможены. Отметим, что это единственная китайская компания, технологи которой, по признанию Международного союза электросвязи (ITU), соответствуют международным коммуникационным стандартам. Оборудование и технологии Xinwei Group уже работают в более чем 30 странах мира.

В первую очередь, оператор «Просат» ориентируется на корпоративный сектор, но будет предоставлять услуги и массовым пользователям. Технология McWiLL® может гарантировать безопасность каналов связи и устойчивость к внешнему воздействию. Мобильные базовые станции быстро разворачиваются, а запатентованная технология и абонентское оборудование с прямым каналом связи, который практически не глушится средствами РЭБ обеспечивают бесспорное преимущество в украинских реалиях. Патентованные (умные) антенные системы компании позволяют создавать зоны покрытия одной базовой станции McWiLL®, в разы превышающие зоны покрытия базовых станций других технологий мобильной святи третьего и четвертого поколений.

Между тем, отношения с китайскими инвесторами вышли на новый уровень: компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd создала с украинской «Мотор Сичью» совместное предприятие, которое базируется уже в самом Китае. В городе Чунцин начато строительство завода по производству и обслуживанию авиадвигателей. На выставке AirshowChina 2016 компания Beijing Skyrizon заявила о возможности лицензионного производства совместным предприятием вертолетных двигателей Д-136, МС-500В и ТВ3-117ВМА-СБМ1В и двигателей для самолетов общего назначения АИ-450С, турбореактивных Д436-148ФМ и Д-18Т и др. Сумма инвестиций пока не разглашается, но ведение в эксплуатацию первой очереди ожидается в следующем году. С учетом того, что российский рынок сбыта теперь для «Мотор Сич» ограничен, новый и перспективный рынок оказался весьма кстати. Beijing Skyrizon финансирует запуск производства, украинская сторона предоставляет технологии. При чем китайцы уже инвестировали $100 млн в модернизацию производственных мощностей «Мотор Сич» в Украине и подписан договор об инвестировании еще $150 млн в центр перспективных разработок и опытное производство. Такие амбициозные планы потребуют не только увеличения кол-ва рабочих мест непосредственно на Мотор-Сич, но и будут способствовать рыночной конкурентоспособности продукции «Мотор Сич».То, что столь крупные китайские корпорации не побоялись инвестировать в Украину в сложный для нее период, говорит о многом. И вселяет уверенность, что инвестиции продолжатся. Как отмечают эксперты, китайцы – «щедрые и умные инвесторы, которые долго и тщательно готовят почву, а потом мгновенно действуют».

Китай видит для себя потенциал украинского рынка. А сейчас благодаря торговым соглашениям Украины с Евросоюзом возможности для него только расширяются. Близость к европейскому рынку и возможность развернуть сборку на украинской территории играет на руку Украине и привлекает Поднебесную.

Елена Кузнецова