АМК рекомендовал «Киевхлебу» предотвратить повышение цен

Киевское городское отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) рекомендовало ОАО «Киевхлеб» принять безотлагательные меры для недопущения экономически необоснованного повышения цен на хлеб.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

В сообщении отмечается, что, выполняя рекомендации отделения, ОАО «Киевхлеб» официально сообщило, что не планирует повышать цены на массовые сорта хлеба, однако прорабатывает вопрос пересмотра цен на хлеб улучшенного качества и булочные изделия, производство которых является убыточным.

Справка УНИАН. В состав ОАО «Хлеб Киева» входят ОАО «Киевхлеб» и ОАО «Киевмлин».