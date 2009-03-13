АМК рекомендовал «Киевхлебу» предотвратить повышение цен

18:47, 13 марта 2009
Финансы
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Сообщила пресс-служба комитета

Киевское городское отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) рекомендовало ОАО «Киевхлеб» принять безотлагательные меры для недопущения экономически необоснованного повышения цен на хлеб.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

В сообщении отмечается, что, выполняя рекомендации отделения, ОАО «Киевхлеб» официально сообщило, что не планирует повышать цены на массовые сорта хлеба, однако прорабатывает вопрос пересмотра цен на хлеб улучшенного качества и булочные изделия, производство которых является убыточным.

Справка УНИАН. В состав ОАО «Хлеб Киева» входят ОАО «Киевхлеб» и ОАО «Киевмлин». 

 

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