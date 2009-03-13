МВФ не возвращал письмо украинских властей

В Министерстве финансов Украины настаивают, что Международный валютный фонд не возвращал совместного письма, подписанного украинскими властями, о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом.

«В связи с появлением в СМИ сообщений о возвращении документов украинской стороны, которые были направлены в МВФ, пресс-служба Министерства финансов Украины опровергает данную информацию, поскольку она не соответствует действительности», - говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Минфина.

В Минфине утверждают, что МВФ было положительно воспринято общее заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, первого заместителя Председателя НБУ Анатолия ШАПОВАЛОВА и первого заместителя Министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО (на момент подписания письма В.СТЕЛЬМАХ находился в отпуске. О том, что под письмом стоит также подпись И.УМАНСКОГО ранее не сообщалось - УНИАН).

Как указывается в сообщении Минфина, подписание этой декларации МВФ расценил как "подтверждение готовности представителей власти Украины к внедрению экономической политики с целью преодоления кризиса".

«Последние две недели конструктивных переговоров с экспертами МВФ подтвердили задекларированные намерения представителей власти Украины. Во время этих переговоров отработана общая позиция относительно коррекции программы между Украиной и МВФ», - говорится в сообщении Минфина.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Украина направила МВФ проект официального письма о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом, которое является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

Однако 7 марта еженедельник «Зеркало недели» опубликовал информацию о том, что совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка Украины в Международный валютный фонд вернули отправителям на доработку. Источники издания сообщили, что обращение высших должностных лиц Украины к руководству МВФ по поводу получения второго транша кредита в размере 16,5 млрд. долларов вернулось к отправителям на доработку без рассмотрения руководством фонда.

По неофициальной информации, кроме уменьшения дефицита бюджета или нахождения реальных источников его финансирования, МВФ выдвигает Украине еще ряд условий, в частности, повышение тарифов на газ собственной добычи, который используется для нужд населения, и увеличение пенсионного возраста.

10 марта народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Сергей ТЕРЕХИН заявил, что не “было отправлено письмо назад. Но были поставлены дополнительные вопросы. МВФ беспокоит порядок финансирования дефицита бюджета, размер дефицита бюджета”.

11 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что украинские власти согласовали все проблемные моменты, которые отмечал Международный валютный фонд, и через сутки будет направлено новое письмо в МВФ. Однако до вечера пятницы, 13 марта, никакой информации о направлении в МВФ нового письма не сообщается.