Швейцария пересмотрела вопрос банковской тайны

Швейцария, Австрия и Люксембург стали последними государствами мира, присоединившимися к стандартам Организации экономического сотрудничества и развития в вопросах банковской тайны.

Днем ранее это сделали Лихтенштейн и Андорра, сообщает Би-би-си.

Небольшие государства, во многом строившие свое благополучие на развитии банковского сектора и пользовавшиеся устойчивой репутацией "тихой гавани" для капиталов любого происхождения, столкнулись с усиливающимися требованиями мирового сообщества активизировать борьбу с отмыванием денег и уклонением от налогов.

Речь шла, прежде всего, о предоставлении информации о движении средств на банковских счетах по запросам судов и органов финансового мониторинга других государств.

В феврале швейцарский банк UBS предоставил Соединенным Штатам данные о 300 своих американских клиентах.

Теперь это сделается правилом, а не исключением. Однако власти Швейцарии подчеркивают, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально, на основании конкретных и обоснованных запросов.

"Швейцария по-прежнему блюдет банковскую тайну. Никакая информация не будет выдаваться автоматически. Частные дела клиентов будут по-прежнему ограждены от неоправданного контроля из-за границы", - говорится в заявлении швейцарского правительства.