"Ощадбанк" продлил особый режим работы отделений из-за последствий кибератаки

Государственный «Ощадбанк» продлил введенный 27 июня ограниченный режим работы отделений в консультационном режиме из-за последствий глобальной кибератаки.

Читайте такжеКибератака на Украину осуществлялась через программу M.E.doc - Киберполиция

Как сообщила пресс-служба банка, несмотря на особый режим работы отделений, большинство услуг, как и ранее, доступны для клиентов благодаря дистанционным каналам обслуживания, включая интернет и мобильный банкинг.

Банк подчеркивает, что его карты полностью функциональны и ими можно воспользоваться как в банкоматной сети других банков, так и для безналичных расчетов за товары и услуги.

«Коллектив банка прилагает максимум усилий, чтобы быстрее ликвидировать последствия кибератаки: для этого разработан план восстановления», - отмечается в сообщении.

Также банк обещает сохранность конфиденциальность клиентских данных и отмечает, что работа его контакт-центра уже восстановлена.

Как впоследствии сообщили УНИАН в пресс-службе «Ощадбанка», пережитая вирусная атака не оказала критического влияния на работу основных систем финучреждения, поскольку соответствующие службы вовремя применили ограничения функционала услуг, чтобы стабилизировать ситуацию.

«Сейчас продолжаются планомерные восстановительные работы, призванные окончательно вернуть полный функционал банковских сервисов. По состоянию на 10-00 утра в «Ощадбанке» полноценно функционируют 2212 банкоматов, контакт-центр, карточные операции, веб- и мобильный банкинг», - отмечается в сообщении.

В банке подчеркнули, что план восстановления функционала сервисов постепенно воплощается в жизнь, при этом сохраняется безопасность и конфиденциальность данных, а ситуация полностью контролируется и постоянно улучшается.

Как сообщал УНИАН, 27 июня ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов.