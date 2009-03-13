Межпарламентская ассамблея Польши и Украины подписала заявление

Сегодня в Варшаве завершила свою работу IV сессия Межпарламентской ассамблеи Республики Польша и Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО, в ходе работы украинская и польская стороны подписали запланированные документы. В частности, подписано заявление о сотрудничестве Польши и Украины в рамках Восточного партнерства и заявление относительно состояния подготовки к Евро-2012.

Заместитель председателя ВР, сопредседатель ассамблеи Н.ТОМЕНКО сообщил, что этим заявлением, в частности, подтверждена паритетность представления городов с украинской и польской стороны в проведении финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.