Межпарламентская ассамблея Польши и Украины подписала заявление
19:56, 13 марта 2009Финансы
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О состоянии подготовки к Евро-2012
Сегодня в Варшаве завершила свою работу IV сессия Межпарламентской ассамблеи Республики Польша и Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО, в ходе работы украинская и польская стороны подписали запланированные документы. В частности, подписано заявление о сотрудничестве Польши и Украины в рамках Восточного партнерства и заявление относительно состояния подготовки к Евро-2012.
Заместитель председателя ВР, сопредседатель ассамблеи Н.ТОМЕНКО сообщил, что этим заявлением, в частности, подтверждена паритетность представления городов с украинской и польской стороны в проведении финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.
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