Задачу "забрать" ПриватБанк Гонтарева получила в высших властных кабинетах - журналист

Национализация ПриватБанка была задачей, которую главе НБУ Валерии Гонтаревой поставили в высших властных кабинетах. Об сообщает на своем сайте журналист Александр Дубинский, ссылаясь скриншот переписки Гонтаревой со своей подчиненной Екатериной Рожковой.

По словам Дубинского, телефон Рожковой, в котором нашли переписку, был изъят во время обыска по делу банка "Михайловский".

Из нее следует, что Гонтарева получила задачу "забрать банк".

"...Национализация банка - переход его от частных собственников в руки государства - была задачей, которую главе НБУ поставили в высших властных кабинетах. И для выполнения этой задачи применялись меры в виде жестких условий получения и возврата рефинансирования, а также создавался негативный информационный фон для создания паники среди клиентов: достаточно вспомнить интервью Рожковой и Гонтаревой о возможной национализации или совещания с 10 крупнейших банков с указанием в отпуск сотрудников не отправлять в связи с возможной национализацией Приватбанка (за 2 недели до национализации)", - пишет журналист.

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Дубинский подчеркивает, что не смотря на заявления чиновников Нацбанка о проблемах с ликвидностью, банк до перехода контроля выполнял все клиентские платежные поручения, а ключевым "потребителем" ликвидности Привата был сам Нацбанк, который только за использование рефинансирования получил от банка около 13 млрд. гривень.

"Средняя ставка кредитования банка деньгами НБУ превышала 22% годовых, при том, что сами чиновники НБУ признают, что все рефинансирование было использовано на выплату по оттокам вкладов населения", - отметил Дубинский.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (г. Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.