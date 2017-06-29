Ассамблея налоговиков поддержала реформы в ГФС

В Киеве стартовала 21-ая Генеральная Ассамблея Внутренне-европейской организации налоговых администраций (IOTA), которая объединяет 45 налоговых ведомств европейских стран. Впервые за 20 лет Украина председательствует в этой международной организации.

Делегаты Ассамблеи отметили значительный прогресс своих украинских коллег из Государственной фискальной службы в сфере детенизации бизнеса. «Все, что связано с регистрацией и отслеживанием финансовых операций, идет в правильном направлении, эта сфера становится все более прозрачной. Предпринимаемые со стороны налоговой службы Украины шаги помогут стимулировать добровольное соблюдение обязательств по предоставлению отчетности и выполнению всех основных налоговых обязательств. Руководством ГФС принят ряд важных политических решений, и мы поддерживаем их», - отметила начальник отдела международных отношений в Управлении по оценке налогов Италии Чиара Путзолу.

По словам Трейси Дэвидсон, руководителя Управления по налогам и таможенным пошлинам Великобритании, в лице украинских коллег британцы видят единомышленников и партнеров. «Мы рады поделиться опытом реформ с официальным Киевом. Это особенно хорошо получается в формате IOTA. У IOTA много информации по тому, как продвигаются реформы в Украине, и уже сейчас я ясно вижу, что вы очень многое сделали. Если Украина полностью переведет все услуги для бизнеса в онлайн, от этого выиграет и экономика страны, и бизнес», - сказала Трейси Дэвидсон. Представительница Великобритании также отметила, что разработанная в Украине автоматическая система блокировки рисковых накладных, которая заработает с 1 июля, заслуживает особого внимания – это очень важная мера в борьбе со схемами по уходу от уплаты налогов.

Директор по льготам налоговой администрации Нидерландов Джеральд Бланкестин подчеркнул, что украинские налоговики быстрыми темпами сокращают технологическое отставание от Европы. Ведь сами Нидерланды только год назад ввели электронное администрирование НДС. «Мы сделали то же самое. Это действительно помогает бороться с мошенничеством и делает систему более стабильной. И этот сервис также нравится предпринимателям потому, что он удобный», - считает Джеральд Бланкестин.

Георгий Бабутишвили, руководитель Департамента обслуживания Службы доходов Грузии отметил, что нынешнее руководство ГФС смогло справиться с задачей внедрения электронных сервисов, которые упрощают процесс администрирования налогов. «Теперь ГФС необходимо поднять культуру налогоплательщиков, чтобы они привыкли добровольно оплачивать налоги. И ещё одна задача - найти кадры, которые чистыми руками с энтузиазмом будут работать, чтобы построить справедливую и хорошо функционирующую налоговую систему», - отметил представитель Службы доходов Грузии.

Как заявил и.о. главы ГФС Мирослав Продан, поддержка со стороны международного «налогового сообщества» является очень важной, так как за относительно короткий промежуток времени служба очень многое меняет в своей работе.

«Мы внедряем новые технологии, и нам особенно важно получить как оценку нашей работы, так и поддержку Ассамблеи, на которую съехались главы налоговых администраций со всего мира. Для Украины было большой честью председательствовать в IOTA в течение 2016-2017 годов. За это время мы многое изменили: запустили целый ряд электронных сервисов, улучшили коммуникацию между ведомствами. Сегодня мы намерены не только рассказать о своих достижениях, но и перенять лучшее из налоговых практик развитых стран для усовершенствования работы ГФС», - заявил и.о. руководителя фискальной службы.

И.о. главы ГФС также напомнил, что с 1 июля в автоматическом режиме заработает система блокировки рисков при возврате НДС. По его словам, это позволит возвращать в бюджет страны до одного миллиарда гривен ежемесячно. Раньше эти средства уходили в карманы разного рода «схемщиков».

«Без какого-либо «ручного» управления программа автоматически отреагирует на риски и на соответствие критериям, которые определены и доступны. Соответствие критериям гарантирует регистрацию накладных и расчетов корректировки», - подчеркнул Мирослав Продан.

Автоматическая система выявления рисковых накладных совершенно новый программный продукт не только для нашей страны, но и для налоговых практик европейских государств. «Это наше ноу-хау в борьбе с фиктивными заявками, которое мы с удовольствием презентуем европейским партнерам во время Ассамблеи. Борьба с налоговым мошенничеством открывает дорогу честному бизнесу. Команда фискальной службы взяла курс на создание системы, в которой коррупция будет невозможна», - заявил и.о. главы ГФС.

По словам Продана, перед ГФС стоит задача не просто увеличить поступления в бюджет. Служба должна качественно улучшить сервисность работы, убрав препятствия для развития украинского бизнеса. «Уже до конца года мы планируем завести в электронный кабинет плательщика абсолютно весь спектр административных услуг. Наша задача сделать так, чтобы не осталось ни одной бумажки, которую нужно занести в налоговую и передать в руки инспектору», - поделился планами Мирослав Продан.