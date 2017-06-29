Китайская компания готова инвестировать в аэропорт "Житомир" $10 миллионов - горсовет
Если этот проект удастся воплотить в жизнь, Житомир действительно будет претендовать на приход лоукостеров.
Если правительство Украины предоставит государственные гарантии под выделение денег китайской стороной на строительство новой взлетной полосы в аэропорту «Житомир», инвесторы готовы выделить около 10 миллионов долларов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.
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Такое заявление сделали представители компании «Cccc First Highway Engineering Co Ltd (CFHEC)» во время встречи с владельцем аэропорта «Житомир» и Житомирским городским головой Сергеем Сухомлином.
«Наши китайские партнеры заинтересовались строительством современной взлетной полосы в аэропорту «Житомир». Если этот проект удастся воплотить в жизнь, то Житомир реально будет претендовать на приход лоукостеров», - сказал Сухомлин.
Напомним, 26 июня, в Житомир прибыла китайская делегация для обсуждения инвестирования в Житомир в сфере автопромышленности, разработки концепции инфраструктуры и реконструкции дорог, модернизации мостов, строительства нового жилого микрорайона для сдачи жилья в наем и развития аэропорта «Житомир».