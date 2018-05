Китайская компания готова инвестировать в аэропорт "Житомир" $10 миллионов - горсовет

Если правительство Украины предоставит государственные гарантии под выделение денег китайской стороной на строительство новой взлетной полосы в аэропорту «Житомир», инвесторы готовы выделить около 10 миллионов долларов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

Такое заявление сделали представители компании «Cccc First Highway Engineering Co Ltd (CFHEC)» во время встречи с владельцем аэропорта «Житомир» и Житомирским городским головой Сергеем Сухомлином.

«Наши китайские партнеры заинтересовались строительством современной взлетной полосы в аэропорту «Житомир». Если этот проект удастся воплотить в жизнь, то Житомир реально будет претендовать на приход лоукостеров», - сказал Сухомлин.

Напомним, 26 июня, в Житомир прибыла китайская делегация для обсуждения инвестирования в Житомир в сфере автопромышленности, разработки концепции инфраструктуры и реконструкции дорог, модернизации мостов, строительства нового жилого микрорайона для сдачи жилья в наем и развития аэропорта «Житомир».