Мировой долг обновил исторический максимум - достиг рекордных 327% ВВП

Размер общемирового долга достиг в первом квартале 2017 года рекордных $217 трлн, увеличившись на $600 млрд за год на фоне активных заимствований развивающихся рынков.

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Новый рекорд эквивалентен 327% глобального ВВП, следует из обзора мирового долгового рынка, подготовленного Институтом международных финансов (Institute of International Finance, IIF), передает РБК.

В совокупный долг включается все — долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств.

Самый резкий прирост долга за год продемонстрировали крупнейшие мировые экономики — США и Китай: в обеих странах показатель вырос на $2 трлн. В Китае он достиг $32,7 трлн, а в США превысил $63 трлн. При этом рост американской экономики в номинальном выражении обогнал рост долга, в результате чего отношение последнего к американскому ВВП снизилось на 2,5 п.п.

Несмотря на значительное увеличение долга в Китае, темпы его прироста замедлились, особенно в нефинансовом корпоративном секторе, — следствие ужесточения денежно-кредитной политики. Однако китайские домохозяйства, напротив, увеличили свои заимствования. В первом квартале 2017 года отношение задолженности домохозяйств к ВВП достигло исторического максимума — 45%, значительно превзойдя средний показатель для развивающихся рынков — 35%. По состоянию на май совокупный долг КНР превзошел 304% ВВП, оценил IIF.

Совокупный долг развивающихся рынков увеличился на $3 трлн, превысив $56 трлн, и составил 218% ВВП. Быстрее всего его отношение к ВВП росло в Китае, Чили, Колумбии и Турции. В Таиланде же, Бразилии, России и Венгрии оно, напротив, снижалось.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины за январь – май 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 3,71 млрд долл., или на 5,2%, – до 74,68 млрд долл. США по состоянию на 31 мая.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 2,296 трлн грн.