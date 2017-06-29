Украина из-за торговой агрессии России за год потеряла $1 миллиард - торгпред

Украина из-за торговой агрессии России в 2016 году потеряла 1 млрд долл. экспорта, сообщила торговый представитель Наталья Микольская на конференции в Киеве.

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«Только в экспорте в прошлом году мы потеряли 1 млрд долл. чистого экспорта из-за торговой агрессии России», - сказала Микольская.

По словам торгпреда, крайне негативное влияние на украинскую внешнюю торговлю оказала и военная агрессия РФ, которая привела к потере 20% промышленного производства.

Как сообщал УНИАН, торговые ограничения были введены Россией в отношении Украины в январе прошлого года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.