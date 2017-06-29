Сайт Госказначейства не работает – в ведомстве говорят, что проблемы не связаны с кибератакой

Проблемы с загрузкой сайта Государственной казначейской службы Украины, который не доступен в течение нескольких часов, не связаны с массированной кибератакой на украинские веб-ресурсы.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госказначейства, поясняя причины некорректной работы сайта в течение нескольких часов сегодня, 29 июня.

«Компания, обслуживающая оборудование Госказначейства, раз в месяц делает проверку и перезагрузку сервера», - сообщила представитель пресс-службы.

По ее словам, работа сайта будет восстановлена в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 27 июня ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов.