БРИК: МВФ должен увеличить объемы кредитования

Бразилия, Россия, Индия и Китай заявили, что в условиях мирового кризиса, который, вероятно, продолжится в 2010 году, МВФ и другие международные финансовые организации должны увеличить объемы кредитования, сообщает Би-би-си.

Министры стран БРИК констатировали, что ресурсы Международного валютного фонда "явно недостаточны", но сами они готовы предоставить МВФ дополнительные средства только в обмен на увеличение числа голосов своих представителей в организации.

Страны БРИК вновь заявили о своем недовольстве тем, что по традиции директором-распорядителем МВФ назначается европеец, а президентом Всемирного банка - американец.

В заявлении стран БРИК содержится еще ряд положений:

необходимо ускорить распродажу части золотого запаса МВФ;

необходимы новые возможности кредитования стран, испытывающих финансовые проблемы;

необходимо изучить роль резервных валют в международной валютной системе;

Всемирный банк должен привлечь значительные ресурсы на мировых рынках капитала и ослабить лимиты по кредитованию для заемщиков;

рекапитализация банков, расчистка их балансов и повышение ликвидности остается приоритетом;

страны БРИК принимают меры по стимулированию внутреннего спроса и продолжат это делать, но так, чтобы не повредить стабильности своих экономик в среднесрочной перспективе;

протекционизм всех видов недопустим.