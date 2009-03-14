Глава РГА в Киевской области задержан с полумиллионной взяткой

При получении полумиллиона гривен взятки за содействие в скором выделении в собственность 3 га земли задержан председатель Барышевской районной государственной администрации.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, 12 марта в результате реализации оперативных материалов сотрудники Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью в Киевской области в селе Дерновка Барышевского района в помещении сельского совета после получения взятки задержали группу лиц.

Как объяснил заместитель начальника Киевского областного главка полковник милиции Василий ПЕТРЕНКО, действуя по предварительному сговору, председатели Барышевской райгосадминистрации, Дерновского сельского совета, а также генеральный директор землеустроительного предприятия вымогали и получили от частного предпринимателя взятку в сумме полумиллиона гривен. За несколько часов до момента передачи денег госслужащие успели подготовить распоряжение о выделении земельного участка площадью три гектара, собственно, за что и рассчитывали получить довольно крупную сумму.

На горячем, на территории сельского совета сотрудники правоохранительных органов задержали со 182 тысячами гривен на руках председателя Барышевской РГА. Эту сумму ему передала сельский председатель. За ускорение согласования в контролирующих органах проекта землеустройства на указанный участок от нее же получил деньги в сумме 131 тысяча и директор-землеустроитель. Себе же Дерновский сельский председатель оставила 191 тысячу гривен – деньги были обнаружены в ее служебном кабинете.

В отношении взяточников областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 368 и 369 Уголовного кодекса Украины, сейчас они находятся под стражей.