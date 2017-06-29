Последствия хакерской атаки: "Укрсоцбанк" призвал клиентов отложить на день ряд операций

«Укрсоцбанк» ограничил функционал своих отделений в связи с произошедшей кибератакой и призвал клиентов подождать 1 день с открытием счетов, перевыпуском карт, осуществлением платежей третьим лицам (кроме платежей через интернет и мобильный банкинг) и валютообменными операциями.

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Как сообщила пресс-служба финучреждения, актуальный список отделений, работа которых восстановлена после кибератаки, есть на сайте банка.

Также сообщается, что клиенты - юридические лица могут сдавать выручку без комиссий в любом отделении «Альфа-Банка» (Украина).

Как сообщал УНИАН, 27 июня ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов.

В частности, об ограниченном режиме работы отделений сообщили государственные «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

Холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», в январе 2016 года подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций «Укрсоцбанка», а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки.

В декабре 2016 года UniCredit Bank объявил о ребрендинге и возврате к своему историческому названию – «Укрсоцбанк» в связи с завершением сделки между группой UniCredit и ABH Holdings S.A.