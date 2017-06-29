Эксперт подсчитал вероятные потери экономики Украины от хакерской атаки

Потери экономики Украины в результате произошедшей 27 июня массированной хакерской атаки на ряд украинских банков и компаний могут составить около 0,5% годового ВВП страны, считает представитель Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

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«Многие компании не работает из-за вирусной атаки. «Лежат» не только часть банков и страховщиков, но и почти все крупные интернет-магазины, которые либо не работают, либо работают в ограниченном режиме», - пояснил эксперт на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщал УНИАН, 27 июня ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов.

В частности, об ограниченном режиме работы отделений сообщили государственные банки «Ощадбанк» и «Укргазбанк».