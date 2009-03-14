Основное заседание финансовой G20 проходит в Великобритании

Министры финансов и главы центробанков стран "большой двадцатки" (G20) собрались в субботу утром на основное заседание в рамках двухдневной встречи финансовой "двадцатки" в Великобритании для обсуждения механизмов вывода из кризиса мировой экономики, передает РИА Новости.

Участники встречи в гостинице South Lodge Hotel близ города Хоршем в графстве Уэст-Сассекс на юге Англии на двух пленарных рабочих сессиях поднимут такие вопросы, как фискальное стимулирование экономики, оздоровление банковской системы, подчинение оффшорных зон общим правилам регулирования, реформирование ключевых международных финансовых институтов и борьба с протекционизмом.

"Я вполне уверен, что сегодня мы достигнем прогресса на пути ко встрече лидеров и министров финансов (стран G20) в Лондоне в начале апреля", - заявил, открывая встречу, канцлер Казначейства (министр финансов) Великобритании Алистер ДАРЛИНГ. При этом он призвал не ожидать от встречи существенных прорывов, назвав ее только началом построения консенсуса.

По итогам встречи также ожидается подписание коммюнике, которое ляжет в основу обсуждения на Лондонском саммите глав государств и правительств 2 апреля.