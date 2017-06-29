Госбюджет вышел в "плюс" почти на 27 миллиардов против дефицита годом ранее

Государственный бюджет Украины за январь-май 2017 года выполнен с профицитом на уровне 26,468 млрд грн против 26,447 млрд грн дефицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы госбюджета за этот период составили 325,773 млрд грн, расходы – 300,039 млрд грн.

Согласно приведенным данным, сводный бюджет Украины за январь-май 2017 года выполнен с профицитом на уровне 50,479 млрд грн против 3,779 млрд грн дефицита за аналогичный период 2016 года.

Доходы сводного бюджета за этот период составили 408,873 млрд грн, расходы – 359,030 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины по итогам 2016 года составил 70,130 млрд грн, или 2,9% ВВП.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает доходы в размере 731 млрд грн, расходы – 800 млрд грн, предельный уровень дефицита - 77,5 млрд грн, или 3% ВВП.