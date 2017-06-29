НБУ после кибератаки предлагает ужесточить требования к информационной безопасности банков

Национальный банк Украины предлагает ужесточить требования к информационной безопасности банков и разработал соответствующий проект постановления.

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Как сообщается на сайте регулятора, обязательные требования по организации информационной безопасности в банках предлагается внедрять поэтапно. В том числе на первом этапе - до марта 2018 года - предполагается внедрение базовых мер информационной безопасности, на втором - до сентября 2019 года - дополнительных мер для повышения уровня зрелости информационной безопасности.

Меры безопасности информации включают в себя защиту от вредоносного кода, защиту электронной почты, контроль доступа к информационным системам банка, меры безопасности в сети и криптографическую защиту информации.

Регулятор отметил, что проект полностью соответствует принципам права Европейского Союза и обязательствам Украины в сфере евроинтеграции, а его имплементация позволит ужесточить требования к защите информации в информационных системах банков Украины с учетом актуальных киберугроз.

Сообщается, что проект постановления размещен на сайте НБУ для общественного обсуждения.

Как сообщал УНИАН, 27 июня ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов.

В частности, об ограниченном режиме работы отделений сообщили государственные банки «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

Эксперты допускают, что потери экономики Украины в результате произошедшей хакерской атаки могут составить около 0,5% годового ВВП страны.