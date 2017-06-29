Нацбанк провел интервенцию для стабилизации валютного рынка после кибератаки

Национальный банк Украины сегодня, 29 июня, провел валютную интервенцию по единому курсу для стабилизации работы валютного рынка после хакерской атаки.

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Как сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заместителя главы НБУ Олега Чурия, в связи с кибератакой работа ряда банков сегодня была ограниченной, что повлияло на функционирование межбанковского валютного рынка и исказило процесс курсообразования, поэтому Нацбанк и принял решение поддержать рынок.

По его словам, для облегчения работы рынка НБУ купил валюту по курсу 26,07 грн/долл. и продал по курсу 26,12 грн/долл.

В сообщении отмечается, что, согласно Стратегии валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы, интервенция по единому курсу проводится в случае необходимости предоставить рынку четкий курсовой ориентир. При такой интервенции регулятор пропорционально удовлетворяет заявленные субъектами рынка суммы по единому определенному обменному курсу гривни к иностранной валюте.

Как сообщал УНИАН, 27 июня ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов.

В частности, об ограниченном режиме работы отделений сообщили государственные банки «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

Эксперты допускают, что потери экономики Украины в результате хакерской атаки могут составить около 0,5% годового ВВП страны.