Получение транша МВФ пока остается в подвешенном состоянии

На сегодняшний день получение очередного кредитного транша от МВФ остается в подвешенном состоянии, поскольку классическая формула политэкономии «деньги – товар – деньги» в нынешних условиях для Украины будет определяться, исходя из довольно жесткой последовательности «кредит – реформы – очередной кредит».

Такое мнение высказал УНИАН генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

По его мнению, «если Кабинет Министров не сможет убедить представителей МВФ в невозможности в условиях кризиса проведения непопулярных реформ в Украине в среднесрочной перспективе, тогда правительству Юлии ТИМОШЕНКО, чтобы ликвидировать имеющийся бюджетный дефицит, придется либо занимать деньги у государств, обладающих значительными золотовалютными ресурсам, либо проводить дополнительную денежную эмиссию в стране. При этом окончательный отказ от сотрудничества с МВФ значительно усложнит возможности найти доступное внешнее финансирование на Западе».

В частности, отметил О.МОРКВА, «страны Евросоюза, скорее всего, будут не готовы предоставить запрашиваемые Украиной займы, формально сославшись на отсутствие ресурсной поддержки со стороны МВФ, как гарантии стабильности финансовой системы заемщика и высоких политико-экономических рисков в Украине. В свою очередь, необеспеченная денежная эмиссия действительно может помочь решить проблему ликвидности в стране и, возможно, будет стимулировать реальный сектор экономики к более интенсивному развитию, однако мощнейшим побочным эффектом при этом будет высокий уровень инфляции, что в конечном итоге окончательно обесценит денежные накопления украинцев».

Как считает О.МОРКВА, «какими бы не были окончательные решения высших государственных институций, они, скорее всего, будут подвержены острой критике со стороны политических и экономических оппонентов, различных общественных институтов и простых граждан. Вместе с тем, в нынешних социально-экономических условиях украинское руководство просто обязано взять всю полноту ответственности за последствия принятых решений на себя, чтобы не только стабилизировать финансовую ситуацию в стране, но и в рамках намеченной антикризисной программы начать выводить Украину из социально-экономической депрессии».