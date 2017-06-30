Нацбанк опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2609.8994 (29 июня – 2608.0120)

100 EUR – 2978.6782 (29 июня – 2941.3159)

10 RUR – 4.4172 (29 июня – 4.4290)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 29 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,08/26,11 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,7577/29,7836 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4414/0,4421 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0990 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 198 сделок на сумму 94,96 млн долл.