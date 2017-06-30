Министр финансов Данилюк заявил, что не собирается в отставку

Министр финансов Украины Александр Данилюк не собирается в отставку.

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«Я сам в отставку идти не собираюсь», - сказал Данилюк в эфире телевизионного канала "24", комментируя соответствующее предложение парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, с которым его члены обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману.

При этом Данилюк подчеркнул, что считает свое министерство наиболее эффективным.

«Мы будем продолжать идти по этому пути, потому что каждый день помогаем стране стать лучше», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, ряд представителей Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики во главе с Ниной Южаниной обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с критикой в адрес министра финансов Александра Данилюка и с предложением отправить его в отставку.

В ответ Данилюк заявил, что именно комитет блокирует рассмотрение парламентом ряда правительственных законопроектов, включая необходимые для выполнения обязательств в рамках Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.