Украинские банки заработали почти 7 миллиардов гривень против убытка годом ранее

Платежеспособные банки в январе-мае 2017 года получили 6,851 млрд грн чистой прибыли против 9,246 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы работающих банков в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 2,3% – до 73,939 млрд грн, в то время как расходы сократились на 17,7% – до 67,088 млрд грн.

В то же время, приведенные данные свидетельствуют о получении работающими банками 2,567 млрд грн убытка в мае после 4,332 млрд грн прибыли в апреле.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины, с учетом работающих и неплатежеспособных банков, в 2016 году получила 195,658 млрд грн убытка, что является рекордным историческим показателем.