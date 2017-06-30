"Ощадбанк", несмотря на кибератаку, обещает держателям своих карт своевременное получение зарплаты

13:11, 30 июня 2017
Финансы
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В банке заверили, что все соответствующие процессы и сервисы работают в нормальном режиме.

Иллюстрация REUTERS

Государственный «Ощадбанк» обещает своевременное получение заработной платы держателям зарплатных карт финучреждения, выплаты у которых приходятся на срок до 30 июня включительно. 

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Как сообщила УНИАН пресс-служба банка, все соответствующие процессы и сервисы «Ощадбанка» работают в нормальном режиме, а соответствующие службы финучреждения готовы обеспечить растущий объем платежей в конце месяца, квартала и полугодия.

При этом банк напомнил, что после получения зарплат держатели карт смогут свободно распорядиться своими средствами, включая использование каналов дистанционного банковского обслуживания, POS-терминал и сеть банкоматов. 

Как сообщал УНИАН, 27 июня ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов.

В частности, об ограниченном режиме работы отделений сообщили государственные банки «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

Эксперты допускают, что потери экономики Украины в результате хакерской атаки могут составить около 0,5% годового ВВП страны.

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Теги: #кибератака#Ощадбанк#хакерская атака#вирус Petya.A