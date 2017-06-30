"Ощадбанк", несмотря на кибератаку, обещает держателям своих карт своевременное получение зарплаты
В банке заверили, что все соответствующие процессы и сервисы работают в нормальном режиме.
Государственный «Ощадбанк» обещает своевременное получение заработной платы держателям зарплатных карт финучреждения, выплаты у которых приходятся на срок до 30 июня включительно.
Читайте такжеНБУ после кибератаки предлагает ужесточить требования к информационной безопасности банков
Как сообщила УНИАН пресс-служба банка, все соответствующие процессы и сервисы «Ощадбанка» работают в нормальном режиме, а соответствующие службы финучреждения готовы обеспечить растущий объем платежей в конце месяца, квартала и полугодия.
При этом банк напомнил, что после получения зарплат держатели карт смогут свободно распорядиться своими средствами, включая использование каналов дистанционного банковского обслуживания, POS-терминал и сеть банкоматов.
Как сообщал УНИАН, 27 июня ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов.
В частности, об ограниченном режиме работы отделений сообщили государственные банки «Ощадбанк» и «Укргазбанк».
Эксперты допускают, что потери экономики Украины в результате хакерской атаки могут составить около 0,5% годового ВВП страны.