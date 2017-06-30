Порошенко: доходы местных бюджетов после децентрализации выросли на 100 миллиардов

Доходы местных бюджетов в Украине с 2014 года благодаря децентрализации выросли на 100 млрд грн, заявил президент Украины Петр Порошенко на форуме в Киеве.

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«За это время местные бюджеты выросли на 100 млрд грн. Уверен, что в 2014 году очень мало кто верил в цифру 100 млрд грн», - сказал президент.

По словам Порошенко, доходы Киева за этот период выросли с 24 млрд грн до 39 млрд грн, Днепра - с 3 млрд грн до 11 млрд грн, Винницы - с 0,5 млрд грн до 3 млрд грн.

При этом глава государства призвал местные власти не накапливать дополнительные средства на депозитах, а использовать их для улучшения качества жизни граждан.

Как сообщал УНИАН, поступления в местные бюджеты в Украине благодаря реформе децентрализации выросли в январе-мае 2017 года на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 72,3 млрд грн.