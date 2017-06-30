В Николаеве ликвидировали центр по отмыванию денег с оборотом 1,5 миллиарда гривень

Сотрудники налоговой милиции в Донецкой области совместно со спецподразделением "Фантом" и работниками прокуратуры ликвидировали в Николаеве межрегиональный конвертационный центр с оборотом 1,5 млрд грн, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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Согласно сообщению, с целью документального прикрытия незаконной деятельности участники группы зарегистрировали 21 фиктивное предприятие и использовали счета, открытые в 10 банковских учреждениях.

Конвертационный центр осуществлял конвертацию безналичных средств в наличные и незаконное формирование расходов под видом операций по поставке металлолома черных и цветных металлов.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины в 2016 году прекратила деятельность 74 конвертационных центров.