В Николаеве ликвидировали центр по отмыванию денег с оборотом 1,5 миллиарда гривень
Конвертационный центр переводил безналичные средства в наличные под видом операций по поставке металлолома черных и цветных металлов.
Сотрудники налоговой милиции в Донецкой области совместно со спецподразделением "Фантом" и работниками прокуратуры ликвидировали в Николаеве межрегиональный конвертационный центр с оборотом 1,5 млрд грн, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.
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Согласно сообщению, с целью документального прикрытия незаконной деятельности участники группы зарегистрировали 21 фиктивное предприятие и использовали счета, открытые в 10 банковских учреждениях.
Конвертационный центр осуществлял конвертацию безналичных средств в наличные и незаконное формирование расходов под видом операций по поставке металлолома черных и цветных металлов.
Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины в 2016 году прекратила деятельность 74 конвертационных центров.