Нацбанк запускает сервисный центр для финучреждений
Центр будет предоставлять услуги проверки документов, заключения типовых соглашений, переписки, консультаций и координации в рамках единого договора банковского обслуживания.
Национальный банк Украины с июля 2017 года запускает в работу сервисный центр по обслуживанию финансовых учреждений, предполагающий унифицированный и более удобный доступ банков и небанковских финучреждений к услугам регулятора.
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Как сообщается на сайте НБУ, центр будет предоставлять финучреждениям услуги проверки документов, заключения типовых соглашений, переписки, консультаций и координации в рамках единого договора банковского обслуживания.
Также центр будет сопровождать операции на межбанковском валютном и фондовом рынке, операции по размещению депозитных сертификатов, услугу Bank ID, подключение к Системе электронных платежей НБУ, информационные услуги Национальной платежной системы «Простір», операции по рефинансированию.
Отмечается, что старт работы центра не предусматривает подписания дополнительных документов с финучреждениями.
Справка УНИАН. Национальный банк Украины в рамках действующего законодательства определяет и проводит денежно-кредитную политику, устанавливает правила проведения банковских операций, регулирует деятельность платежных систем и систем расчетов, осуществляет банковское регулирование и надзор, а также другие функции в финансово-кредитной сфере.