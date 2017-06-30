Зарплатные долги в Украине выросли до 2,3 миллиарда гривень

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в мае 2017 года выросла на 6,2% по сравнению с апрелем и на 1 июня составила 2,320 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, с начала года задолженность по зарплате выросла на 29,5%.

По информации ведомства, задолженность перед работниками экономически активных предприятий в мае выросла на 10,2% – до 1,250 млрд грн.

На начало июня основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (77,2%). При этом почти половина долга образована в Донецкой (31,6%) и Луганской (13,2%) областях.

Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработной платы в Украине в декабре 2016 года уменьшилась на 10,6% по сравнению с ноябрем 2016 года и на 1 января 2017 года составила 1,79 млрд грн.