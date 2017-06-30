Россия продлила распространяющиеся на Украину экономические санкции против ЕС до конца 2018 года
Санкции продлены до 31 декабря 2018 года. Расширять их Россия не будет.
Россия продлила до 31 декабря 2018 года экономические санкции против Европейского Союза, распространившиеся на Украину со вступлением в силу Зоны свободной торговли с ЕС.
Соответствующий указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации.
При этом правительству РФ поручено принять меры по выполнению указа.
Как сообщал УНИАН, летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте 2014 года - после аннексии Россией украинского Крыма.
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7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, - США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.
13 августа 2015 года РФ расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и «на особых условиях» - на Украину, с 1 января 2016 года.
29 июня 2016 года президент России подписал указ о продлении до 31 декабря 2017 года продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции Запада. Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.