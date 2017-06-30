Россия продлила распространяющиеся на Украину экономические санкции против ЕС до конца 2018 года

Россия продлила до 31 декабря 2018 года экономические санкции против Европейского Союза, распространившиеся на Украину со вступлением в силу Зоны свободной торговли с ЕС.

Соответствующий указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом правительству РФ поручено принять меры по выполнению указа.

Как сообщал УНИАН, летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте 2014 года - после аннексии Россией украинского Крыма.

Читайте такжеВступило в силу решение ЕС о продлении санкций против РФ до 2018 года

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, - США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

13 августа 2015 года РФ расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и «на особых условиях» - на Украину, с 1 января 2016 года.

29 июня 2016 года президент России подписал указ о продлении до 31 декабря 2017 года продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции Запада. Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.