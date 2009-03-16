Безработных в России уже 6 миллионов

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ признает, что в России на сегодняшний день количество людей, не имеющих работу, фактически составляет 6 млн. человек.

Как передает NEWSru., Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что за истекшие пять месяцев количество официально зарегистрированных безработных выросло примерно на 200 тыс. человек, при этом общее количество зарегистрированных безработных в России составляет около 2 млн. человек.

"Если же говорить о безработице фактической, то есть о тех людях, кто находится в интенсивном поиске работы, но не встал на биржу труда, вместе, правда, с теми, кто уже на этой бирже состоит, то таких по методике, которую подготовил МОТ, около 6 млн., то есть в общей сложности масштабы этого бедствия в нашей стране, они где-то в этих пределах", - признал президент РФ.

Он отметил, что "эта цифра, наверное, звучит впервые, хотя она не является тайной за семью печатями".

Государство не допустит таких проявлений кризиса, как было в 80-х и 90-х годах, заявил Д.МЕДВЕДЕВ. "У нас принципиально другая экономика и, самое главное, принципиально иное отношение к социальным обязательствам государства; того, что было, не произойдет", - уверен он. "Мы помним, в каком состоянии была страна, какой была экономика, что действительно произошло в один из дней 98-го года, когда практически каждый человек в стране почувствовал себя ограбленным, и в этом смысле этот стартовый уровень все-таки создает достаточный запас прочности», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

"Конечно, (кризис) - это проверка на прочность", в том числе для молодежи, признал он. "Но я могу сказать, что и старшее поколение, и среднее поколение, они тоже не должны чувствовать сегодня себя как люди, которые снова попали в самую трудную жизненную ситуацию", - призвал он.