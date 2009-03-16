Число американских миллионеров в 2008 году сократилось на 27%.

Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствует обнародованный доклад исследовательской и консалтинговой группы Spectrem Group, занимающейся анализом рынка США.

"Число миллионеров сократилось драматическими темпами на конец 2008 года", - констатировала группа в своем докладе.

Первый год кризиса, в эпицентре которого оказались США, урезал численность миллионеров до 6,7 миллиона с 9,2 миллиона еще год назад. Предыдущие пять лет процветания американской экономики привели к "буму" миллионеров.

Сокращение капитала этой прослойки американцев разительно сказалось и на фондовом рынке - февраль 2009 года стал самым низким по объемам инвестиций месяцем за последние десятилетия.

К миллионерам Spectrem Group относит граждан, чьи инвестиционные активы превышают один миллион долларов без учета стоимости их жилья.