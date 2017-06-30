На украинскую "дочку" российского "Сбербанка" нашелся еще один покупатель

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Инвесткомпания VP Capital, принадлежащая белорусскому ИТ-предпринимателю Виктору Прокопене, начала подготовку к приобретению украинской дочерней структуры российского «Сбербанка».

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Об этом сообщила пресс-служба инвесткомпании.

«VP Capital подала в регулирующие органы документы, необходимые для приобретения белорусского «Паритетбанка» за 50 млн долларов, который будет в дальнейшем использован для приобретения ПАО «Сбербанк» (Украина). Сделки будут осуществлены только в случае, если будет получено согласие всех регуляторов, согласующих соответствующие приобретения», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Прокопеня уже подал заявку в Нацбанк для получения разрешения на приобретение «Сбербанка» (Украина).

Ранее сообщалось, что заявку на покупку данного финучреждения также подавал Norvik Bank (принадлежит Григорию Гусельникову и Саиду Гуцериеву).

В сообщении отмечается, что Прокопеня и Гуцериев раньше выступали как соинвесторы по некоторым проектам. Прокопеня имеет общий бизнес с семьей Гуцериевых, которые являются резидентами Великобритании. Совместные проекты реализуются в партнерстве с инвестфондом Larnabel Enterprises, основанным семьей Гуцериева.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год. Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

27 марта российский «Сбербанк» объявил о заключении договора о продаже 100% акций дочернего украинского банка консорциуму инвесторов. Впоследствии Нацбанк сообщил о получении пакетов документов для согласования приобретения участия в капитале от гражданина Великобритании и Российской Федерации Григория Гусельникова – в размере 22,5%, от гражданина Великобритании и РФ Саида Гуцериева – в размере 77,5%.

Справка УНИАН. Дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. В первом квартале 2017 года банк получил 44,306 млн грн прибыли, что на 16,6% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года.