ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 марта

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «Кому и сколько должен «Нафтогаз» пишет о том, что кредитная задолженность компании превысила 34,5 миллиарда гривень. Две трети этой суммы монополист должен вернуть уже до конца 2009 года. В распоряжение издания попали документы, содержащие информацию о текущих финансовых обязательствах «Нафтогаза». Эти данные менеджмент компании предоставил правительству в рамках подготовки финплана НАК на 2009 год. Издание исследует ситуацию.

http://delo.ua/news/102924/

* * *

Также издание «Дело» в статье «Почему дешевеет иностранная валюта» пишет о том, что уже две недели курс гривни продолжает укрепляться. Если 27 февраля средний курс продажи американской валюты, по данным портала finance.ua, составил 8,9 грн., то в минувшую пятницу, 13 марта - 8,29. Ситуацию комментируют эксперты.

http://delo.ua/news/102927/

* * *

Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Нацбанк не торопится с санкциями» пишет о том, что НБУ не выполнил требование Президента до конца минувшей недели применить санкции к банкам, которые спекулировали валютой. Пока НБУ начал проверку только 8 из 25 банков, названных Ющенко, и подготовил проект решения, которым обяжет банки подавать полный пакет документов при покупке/продаже валюты. Реальные санкции могут быть применены уже на этой неделе, но банкиры сомневаются, что НБУ рискнет снизить доверие к банковской системе.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1138840

* * *

Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Газ просит на транспорт» пишет о том, что Секретариат Президента решил привлечь 4,62 млрд долл. на модернизацию газотранспортной системы Украины (ГТС) в виде кредита европейских газовых компаний. Как стало известно изданию, с таким предложением украинская делегация намерена обратиться к ним в Брюсселе 23 марта на конференции, которую секретариат проведет совместно с Еврокомиссией. В ответ "Газпром", также претендующий на участие в модернизации украинской ГТС, намерен выступить на этом саммите с альтернативным предложением к инвесторам – профинансировать газопровод "Южный поток" в обход Украины. В материале подается прогнозная оценка экспертов.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1138838

* * *

Издание «Зеркало недели» в материале «Стокгольмская газовая дружба: с арбитражными оговорками и без них» подает аналитику ситуации вокруг 11 млрд кубометров газа, «РосУкрЭнерго» и «Нафтогаза».

http://www.zn.ua/1000/1550/65674/

* * *

Также «Зеркало недели» подает статью «Желания банка не совпадают с его возможностями. Кредитор повышает ставки по кредиту. Что делать?», в которой анализирует положение дел в банковской сфере, в частности относительно кредитных реалий.

http://www.zn.ua/2000/2040/65642/

* * *

Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Надежда на 26 млрд» пишет о том, что «АвтоВАЗу» нечем платить поставщикам, в залоге под кредит в 36 млрд руб. 60% его активов. Правительство на этой неделе рассмотрит просьбу концерна о 26 млрд руб. господдержки. Издание подает хронику событий.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/16/186241

* * *

Также издание «Ведомости» в статье «30 000 руб. за метр» пишет о том, что в России девелоперы, возможно, упустили свой шанс продать готовое жилье государству. Правительство РФ устало ждать, когда они снизят цены, и обещает пустить деньги не на выкуп жилья, а на его строительство.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/16/186242

* * *

Издание «Известия» подает статью «Время копить нефть», в которой пишет о том, что в воскресенье российский вице-премьер Игорь Сечин выступил на очередном заседании ОПЕК - Организации стран - экспортеров нефти с революционными предложениями, которые могут кардинально изменить ситуацию в мировой нефтяной индустрии.

http://www.izvestia.ru/economic/article3126297/

* * *

Российское издание «Аргументы и Факты» в статье «Не ждите, что доллар подорожает. Девальвация окончена» подает экспертную оценку ситуации на валютном рынке России.

http://www.aif.ru/money/article/25284

(УНИАН)