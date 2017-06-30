Профицит платежного баланса Украины вырос в 25 раз

Платежный баланс Украины в январе-мае 2017 года сведен с профицитом на уровне 743 млн долл., что почти в 25 раз выше профицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 30 млн долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в мае профицит платежного баланса составил 357 млн долл.

Согласно данным НБУ, дефицит счета текущих операций составил 194 млн долл. в мае и 1,065 млрд долл. – в январе-мае 2017 года.

Счет операций с капиталом сведен с дефицитом в 5 млн долл. в мае, но с профицитом в 1 млн долл. - в январе-мае.

Чистые поступления по финансовому счету составили 556 млн долл. в мае и 1,807 млрд долл. – в январе-мае.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в 2016 году сведен с профицитом на уровне 1,346 млрд долл., что в 1,6 раза больше профицита за 2015 год в размере 849 млн долл. При этом сальдо баланса стало положительным второй год подряд после отрицательного сальдо на уровне 13,3 млрд долл. в 2014 году.

По прогнозам НБУ, дефицит платежного баланса на конец текущего года составит 4,3 млрд долл. США, или 4,4% ВВП, и будет оставаться на уровне 4,3 млрд долл. в 2018 и 2019 годах, снижаясь по отношению к ВВП до 4,1% и 3,7% соответственно.