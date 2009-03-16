НБУ не применил санкции к банкам-спекулянтам

Нацбанк не выполнил требование президента Виктора Ющенко до конца минувшей недели применить санкции к банкам, которые спекулировали валютой, сообщает издение "Коммерсант-Украина".

Пока НБУ начал проверку только 8 из 25 банков, названных Президентом, и подготовил проект решения, которым обяжет банки подавать полный пакет документов при покупке/продаже валюты. Реальные санкции могут быть применены уже на этой неделе, но банкиры сомневаются, что НБУ рискнет снизить доверие к банковской системе.

Сегодня утром президент Виктор Ющенко должен в очередной раз провести встречу с банкирами, на которой чиновникам НБУ придется отчитаться о выполнении поручения президента относительно расследования спекуляций на валютном рынке. Еще 2 марта президент поручил НБУ и правоохранительным органам за десять дней проверить работу 25 банков, причастных к спекуляциям с валютой. А 11 марта, после встречи президента с банкирами, Нацбанку дали пять дней на применение санкций. "До конца этой недели (15 марта) Нацбанк проведет заседание правления, на котором рассмотрит эти материалы – и к нарушителям будут применены меры влияния",– заявил тогда первый заместитель главы секретариата Президента Александр Шлапак.

Банкиры, присутствовавшие на последних встречах в СП, сообщили, что там заявлялось о нарушениях, якобы допущенных Донгорбанком, Ситибанком (Украина), Калион Банком Украина, Мисто-банком и рядом мелких кредитных учреждений. Представители многих банков из 25 приглашенных к президенту не пришли, сказали участники встреч. "Двух председателей банков, которые пришли в СП, просто пожурили. Ведь в Нацбанке сочли нарушением то, что кто-то продавал валюту по курсу, выше названного им средневзвешенного",– сказал один из банкиров.

В Нацбанке сообщили, что правление на прошлой неделе не принимало решения, касающегося валютных спекулянтов. "Это компетенция заместителя председателя НБУ Александра Савченко, который давно находится на больничном,– сказал один из членов правления НБУ.– В четверг мы подготовили план мероприятий по стабилизации банковской системы и направили его в банки для согласования". По его словам, проектом этого решения вносятся изменения в порядок подачи банками документов при совершении безналичных валютообменных операций, что должно снизить возможность спекуляций. "Мы будем проверять полноту документов, и если будет подтверждение совершения операций без надлежащего оформления, то для начала банки не будут допускаться к торгам, а затем будут применяться меры вплоть до отзыва лицензии на право работы с валютными ценностями",– сообщил чиновник.

Господин Савченко заявил, что решение по нарушителям "могут принять на этой неделе". Источник в НБУ пояснил, что санкции необходимо обосновать результатами проверки, которые проходят в 8 банках из 25. "В комиссиях по три человека – от нас, от Государственной налоговой администрации и от Госфинмониторинга. Чтобы предъявлять претензии, нужны акты проверок",– сказали в НБУ. Пока факт проверки подтвердили лишь в одном из банков: "Они были в валютном контроле один день и ушли без претензий".

Банкиры сомневаются, что регулятор станет отбирать лицензии. "Курс пошел вниз, и это должно успокоить всех,– отметил казначей одного из крупнейших банков.– Спекуляции были у всех, но у кого-то есть хорошая `крыша`, у кого-то – нет (господин Шлапак отмечал `корректное поведение` десяти крупнейших банков). Сейчас, конечно, могут показательно наказать `стрелочников`, но вряд ли это произойдет, потому что усугубится недоверие ко всем банкам".