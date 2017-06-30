Гривня уходит на выходные с курсом 26,01 за доллар

В пятницу, 30 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,99/26,01 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6701/29,6930 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4414/0,4421 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,0234 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 198 сделок на сумму 319,36 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2602.3367 (30 июня – 2609.8994)

100 EUR – 2969.7866 (30 июня – 2978.6782)

10 RUR – 4.3821 (30 июня – 4.4172)