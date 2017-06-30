МВФ назначил нового постоянного представителя в Украине

Международный валютный фонд назначил своим постоянным представителем в Украине Йосту Люнгмана вместо Жерома Ваше. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВФ.

Согласно сообщению, Люнгман приступит к исполнению своих обязанностей 3 июля.

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"Жером Ваше, который сейчас занимает должность постоянного представителя, возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет своей работы в Украине", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что решение о смене представителя является общепринятой процедурой ротации постоянных представителей.

По данным МВФ, Люнгман является гражданином Швеции и работает в МВФ с 2007 года.

Как сообщал УНИАН, ранее глава МВФ отметила важность проведения сбалансированной пенсионной реформы в Украине.