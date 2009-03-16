Качество товаров и услуг является задачей государственной важности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в воскресенье, 15 марта, поздравил соотечественников по случаю Всемирного дня прав потребителя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы главы государства.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, “защита интересов потребителей – одно из приоритетных направлений обеспечения прав человека, важный инструмент развития экономики и продвижения рыночных реформ”.

Он подчеркнул, что “гарантирование качества и безопасности товаров и услуг в Украине является задачей государственной важности, которая непосредственно касается уровня жизни каждого гражданина.

“Активизировать работу в этом вопросе должны не только ответственные органы власти, но и общественные организации. Отечественным производителям сегодня следует интенсивнее использовать передовой мировой опыт и самые современные научные разработки, усиливать конкурентоспособность своей продукции путем повышения ее качества”, - убежден глава государства.