НБУ готов сегодня на межбанке покупать доллар по 7,7 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что сегодня готов покупать на межбанке доллары по курсу 7,7 грн./долл., продавать – 7,9 грн./долл.

Об этом говорится в телеграмме НБУ (№38-012/1596 от 13 марта т.г.), текстом которой располагает УНИАН.

Согласно предоставленной информации, продажа долларов США будет осуществляться «для обеспечения выполнения внешних обязательств в соответствии с поданным банком Национальному банку Украины Календарем платежей в иностранной валюте по внешней задолженности перед нерезидентами на март текущего года».